في 8 أيام فقط من الحرب: مقتل 12 صحافيًّا!

أشارت لجنة حماية الصحافيين، إلى أنّ ما لا يقل عن 12 صحافيًّا قتلوا وأصيب 8 آخرون وسط أعمال العنف التي أعقبت الهجوم الذي شنته “حماس” على إسرائيل، الأسبوع الماضي.
وأضافت اللجنة في بيان، أنّه بعد أكثر من أسبوع على اندلاع الحرب “قتل 10 صحافيين فلسيطنيين وإسرائيلي واحد إضافة إلى صحافي لبناني، كما أن صحافيين آخرين في عداد المفقودين”.
وقالت المنظمة إنها تحقق في جميع التقارير عن مقتل صحافيين أو إصابتهم أو اعتقالهم أو فقدانهم في الحرب.
وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللجنة، شريف منصور: “تؤكد لجنة حماية الصحافيين أن الصحافيين مدنيون يقومون بعمل مهم في أوقات الأزمات ويجب ألا تستهدفهم الأطراف المتحاربة”. وتابع: “الصحافيون يقدمون تضحيات كبيرة في جميع أنحاء المنطقة لتغطية هذا الصراع المهم”، داعيا إلى أن تتخذ جميع الأطراف تدابير لضمان سلامتهم لوقف “هذه الخسائر الفادحة والكبيرة”.
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