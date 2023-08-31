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قائد الجيش استقبل السفير الألماني في زيارة وداعية ونصري خوري
محلي
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الخميس 31 آب 2023
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استقبل قائد الجيـش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الألماني أندرياس كيندل في زيارة وداعية، ثم الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري وتناول البحث شؤونا مختلفة.

كما استقبل الملحق العسكري اليوناني الكولونويل أنتوناتوس كونستانينوس في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدم خلفه الكولونيل نيكولاووس سالبينغيديس.

ثم استقبل ملحق الدفاع الأميركي الكولونيل براين دان، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان وقدم خلفه الكولونيل إيميه مووري.

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