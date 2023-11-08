قائد الجيش استقبل رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس الرابطة المارونية في لبنان السفير خليل كرم على رأس وفد من الرابطة.
كما استقبل رئيس اللجنة اللامركزية الإدارية في نقابة المحامين في بيروت فادي بركات مع وفد مرافق، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس الرابطة المارونية في لبنان السفير خليل كرم على رأس وفد من الرابطة.
كما استقبل رئيس اللجنة اللامركزية الإدارية في نقابة المحامين في بيروت فادي بركات مع وفد مرافق، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.
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