قائد الجيش: الوضع ممسوك ولا مخاوف من تفلت أمنيّ

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وعرض معه الوضع الامني في البلاد.
وأكد العماد عون خلال اللقاء أن “الوضع الأمني ممسوك، وليس هناك أي مخاوف من حوادث فردية قد تؤدي الى تفلت أمني”. وشدد على أن “الجيش سيكثف اجراءاته خلال فترة الأعياد ضمن خطة أمنية شاملة”.
وفي سياق آخر، ترأس قائد الجيش اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفير البريطاني هاميش كاويل والسفيرة الكندية شانتا شاستناي، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.
وأشاد السفراء بـ”أداء وحدات الجيش اللبناني في ضبط الحدود من خلال مكافحة أعمال التهريب، ودوره الفاعل في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظا على أمن البلاد”، مؤكدين “التزام بلادهم الاستمرار بدعم المؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها وبخاصة في مجال مراقبة الحدود وضبطها”.
من جهته، شكر العماد عون “السلطات الأميركية والبريطانية والكندية على دعمها المستمر للجيش، لما له من دور أساسي في تحسين قدرات الوحدات العسكرية لتمكينها من أداء مهماتها”.
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