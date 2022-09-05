قائد الجيش غادر الى إيطاليا

أعلن الجيش عبر موقعه على “تويتر” أن قائد الجيش العماد جوزاف عون، غادر لبنان متوجهاً إلى إيطاليا، حيث يلبي دعوة رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال Giuseppe CAVO DRAGONE للبحث في سبل التعاون بين الجيشين وكيفية دعم المؤسسة العسكرية.
أعلن الجيش عبر موقعه على “تويتر” أن قائد الجيش العماد جوزاف عون، غادر لبنان متوجهاً إلى إيطاليا، حيث يلبي دعوة رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال Giuseppe CAVO DRAGONE للبحث في سبل التعاون بين الجيشين وكيفية دعم المؤسسة العسكرية.
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