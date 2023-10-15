قائمقام حاصبيا: للبقاء على جهوزية تامة للمواجهة

أوعز قائمقام حاصبيا رواد سلوم إلى رؤساء بلديات و اتحادات بلديات قضاء حاصبيا “للبقاء على جهوزية تامة لمواجهة أي مستجدات مرتبطة بالأحداث الأمنية التي تشهدها البلدات و القرى الحدودية، إضافة إلى تجهيز القاعات و الأماكن العامة بالمستلزمات الأساسية لإيواء النازحين من القرى الحدودية التي تتعرض للقصف.
ويعمل القائمقام سلوم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والفعاليات الحزبية في القضاء على تأمين مستلزمات إيواء النازحين من أثاث و مواد غذائية، منوها بالإيجابية وروح التضامن السائدة بين جميع مكونات وأطياف المجتمع الحاصباني الذي استنفر كل الجهود والطاقات لتجاوز هذه الظروف العصيبة التي تشهدها المناطق الحدودية، شاكرا لمحافظ النبطية هويدا الترك متابعتها المستمرة لكل التفاصيل و الأحداث التي تحصل في المنطقة.
وفي الختام توجه سلوم بأحر التعازي لذوي الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن أرضهم، سائلا الله أن “يحمي وطننا لبنان وأهلنا في الجنوب الصامد المقاوم”.
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