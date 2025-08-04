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قاسم قصير يخالف التوقعات: جلسة الثلاثاء ستمرّ بهدوء… ولكن خائف من تسييس ملف انفجار مرفأ بيروت!
نبض بيروت
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الإثنين 04 آب 2025

نبض بيروت مع الكاتب والمحلل السياسي د. قاسم قصير

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