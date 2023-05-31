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قاسم قصير ينبه من الخطر: البلد واقف عَ شوار… وهل نصح الثنائي بالتواضع؟
نبض بيروت
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الأربعاء 31 أيار 2023
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نبض بيروت مع قاسم قصير

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