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قاصر حاول اغتصاب ابن التسعة أعوام في هذه البلدة اللبنانية
محلي
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الأحد 21 آب 2022
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تمكن الاهالي في بلدة تول الجنوبية الليلة الماضية من توقيف القاصر السوري م.ع.م ( 15 عاما)، اثناء محاولته اغتصاب الفتى اللبناني م.ح.ش (9 سنوات)، والذي تعرض للضرب من قبل المعتدي، فعلا صوته بالصراخ وتنبه بعض المواطنين وسارعوا لانقاذ المعتدى عليه، وتم تسليم القاصر السوري الى القوى الامنية.

وأثارت الحادثة أجواء من الاستياء والتوتر في تول حيث سارع اقارب المعتدى عليه الى طرد عائلة السوري من مكان سكنها الى خارج البلدة، مع الاشارة الى أن حادثة مماثلة وقعت منذ شهر في المنطقة نفسها.

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