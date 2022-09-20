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قاصر غادر منزل ذويه ولم يعد… هل من يعرف عنه شيئًا؟￼
محلي
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الثلاثاء 20 أيلول 2022
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:

– محمد علي بلحص (مواليد عام 2009، لبناني الجنسيّة)

الذّي غادر منزل ذويه الكائن في محلّة الكفاءات- مشروع سبيتي ومنصور بتاريخ 18/9/2022، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 466383-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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