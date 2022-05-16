قاصر مفقود… هل من شاهده؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:
“تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:
– علي عمر محمد (من مواليد عام 2009، لبناني)
الذي غادر بتاريخ 14-5-2022، منزل ذويه الكائن في بلدة عين المير في قضاء جزين، ولم يَعُد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر صفاريه في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 811201/07، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.
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