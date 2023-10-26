قاووق: لو احتشدت أساطيل العالم ما تركنا نصرة غزة ولا حماية شعبنا

شدد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب لشهيده بلال نمر رميتي في حسينية بلدة المجادل، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي، على أن “عمليات المقاومة الإسلامية في الجنوب أثبتت أن غزة ليست لوحدها، ولن يُستفرد فيها، وأن المقاومين الشرفاء في اليمن والعراق وسوريا ولبنان لم ولن يتركوا نصرة غزة، وينتصرون لها بسلاحهم ودمائهم، وهذا ما أفشل على العدو خططه في الاستفراد بغزة”.
وتوجه الى “دول التطبيع العربي بالسؤال، ماذا تنتظرون لتطردوا السفراء الإسرائيليين من البلاد العربية، ألا يكفي سبعة آلاف شهيد فلسطيني جلّهم من الأطفال والنساء والآلاف من الجرحى حتى تطردوا هؤلاء السفراء من بلادكم؟”
ورأى أن “رجال حزب الله النجباء هم أسود الميدان وصناع الانتصارات، وها هم يشاهدون أننا رغم من كل الحشود العسكرية في البحر ما تركنا الواجب في نصرة غزة، ولن نبدل تبديلا، وهذا موقفنا قبل حاملات الطائرات وبعدها”.
وأكد أن “لو احتشدت كل أساطيل العالم ما تركنا نصرة غزة ولا تركنا حماية أهلنا وشعبنا في لبنان”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا