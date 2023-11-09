قاووق من القليلة: العدو لا يخشى بيانات القمم العربية وسيركع عاجزا أمام المقاومة في لبنان وغزة

أكد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق أن “المقاومة الإسلامية في لبنان هزأت بكل حاملات الطائرات والأساطيل والتهديدات الأميركية عندما بدأت بعملياتها المتواصلة على مواقع العدو، وكل يوم نستمر فيه بالعمليات، نؤكد أننا نهزأ بكل التهديدات والقدرات الأميركية”.
كلام قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب للشهيد ريان يوسف درويش في حسينية بلدة القليلة الجنوبية، في حضور علماء وفاعليات وحشد من الأهالي، وتوجه للأميركيين بالسؤال:”هل استطعتم بحاملات الطائرات والتهديدات أن توفروا الحماية للمواقع الإسرائيلية على الحدود، وأن تحموا الميركافا والسياج الدولي”.
واعتبر أن “أميركا بكل قدراتها وتهديداتها عجزت عن إخراج العدو الإسرائيلي من قعر الهزيمة، ولن تنتهي هذه المواجهة إلا بيوم نشهد فيه العدو الإسرائيلي راكعا عاجزا أمام قدرات المقاومة في لبنان وغزة”، مشددا على أن “العدو الإسرائيلي لا يخشى بيانات القمم العربية ولو بلغت الأطنان، وإنما يخشى طلقة وصاروخ مقاوم في الجنوب وغزة”.
وقال:”إن أهالي غزة المحاصرين لا يريدون من العرب لا جيوشهم ولا أسلحتهم، وإنما أن يقطعوا علاقاتهم مع العدو الإسرائيلي، وألا يسمحوا بمرور الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء الخليجية”، وأعلن انه “على العدو أن يعلم أنه ما دام العدوان مستمرا على غزة، فإن المقاومة الإسلامية في لبنان مستمرة في عملياتها”.
وختم:”نؤكد أن المقاومة سترد على أي عدوان يطال المدنيين بما هو أشد وأضعاف مضاعفة، وليقرأوا جيدا معنى أن تتبنى المقاومة قصف كريات شمونة والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الجولان المحتل، وهذا دليل أننا نهزأ بكل حاملات الطائرات وبكل التهديدات الأميركية، ولن نترك غزة لوحدها، ودماء شهدائنا تكتب في الميدان أننا أهل النصرة والبطولة وصناع النصر القادم بإذن الله”.
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