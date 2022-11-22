قبلان: الإستقلال الكبير يعني أن نتَّحد مسلمين ومسيحيين لإنقاذ لبنان

المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: “الإستقلال يعني سيادة دولة وقانون وإغاثة وطن، الإستقلال يعني أن توحدنا المصلحة الوطنية لإنقاذ المؤسسات الدستورية، الإستقلال يعني اعتماد المجلس النيابي كملاذ مرجعي لإنقاذ المؤسسات الوطنية من الفراغ بعيدا من الإستنجاد بمخالب الخارج، الإستقلال يعني تعايشا إسلاميا مسيحيا وتمسكا مطلقا بنهائية هذا الوطن، الإستقلال يعني منع كافة أشكال النفوذ الخارجي عن سيادة لبنان ومؤسساته الدستورية، الإستقلال قرار حر وتنمية وتحرير وشراكة استراتيجية بين الجيش والشعب والمقاومة توازيا مع قرار وطني جامع يوطن حلول أزمات هذا البلد ويمنع لعبة الخارج عن هذا الوطن المستهدف، الإستقلال يعني تضحيات ودماء وعطاء وشهداء وبطولات وطنية، الإستقلال يعني أن نحل مشاكلنا بأنفسنا لا أن نوردها للخارج أو نستورد الوصفات الدولية، يعني أن نجتمع معا على طاولة حوار وطني يخرج بإنقاذ المؤسسات الدستورية من أزمة الفراغ ولعبة الروليت الدولية، يعني أن نكون وطنيين لا طائفيين، يعني أن نكون مجتمعين لا مفرَّقين، الإستقلال يعني أن نترحم على كل القامات الوطنية التي ضحت من أجل لبنان وأن نتابع مسيرة استقلالها الوطني، يعني ترسيم وثروة بحرية وحدود آمنة وترسانة وطنية، يعني اعتماد الطائف والمؤسسة الدستورية النيابية كطريق إنقاذي من بالوعة الفراغ الرئاسي، أن نتشارك مسلم ومسيحي لإنقاذ لبنان، يعني كسر المتاريس النفسية والحزبية والحسابات الضيقة ودمج مصالحنا الوطنية والثقة ببعضنا منعا من سرطان القطيعة، الإستقلال يعني عدالة اجتماعية وتنمية بشرية وحقوق مواطن وإنسان وكهرباء وماء وبطاقة صحية ومدارس وجامعات وأساسيات عيش وكرامة وطنية وأسواق محمية وسلم أهلي وشراكة إسلامية مسيحية، الإستقلال يعني أن مصلحة المسلم من مصلحة المسيحي والعكس صحيح، الإستقلال يعني أن البلد أكبر من الأشخاص والطموحات الذاتية، الإستقلال يعني خيارات شرقية وغربية بمقدار مصالح لبنان فقط”.
وتابع قبلان: “الإستقلال يعني أن الحل هنا وليس بأوكار السمسرة الخارجية ووكالات السفر، الإستقلال يعني أن يخرج الدخان الأبيض من مجلس النواب لا من فوهات شطرنج الخارج، الإستقلال يعني ديمقراطيتنا التوافقية لا ديمقراطية الأوكار الدولية ومؤسساتها التي تعمل على ديزل الخراب، الإستقلال يعني لا حياد بالمصالح الوطنية، الإستقلال يعني أن يكون جبل الدروز وجبل كسروان وجبل عامل والبقاع والشمال عنوان الشراكة الوطنية بالعاصمة بيروت، والإستقلال الكبير يعني أن نتَّحد مسلمين ومسيحيين لإنقاذ لبنان”.
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