قبيسي: لا يجوز ان يبقى المواطن ضحية لتنازع الصلاحيات

صدر المكتب الاعلامي لعضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب هاني قبيسي البيان التالي: “دائماً وابداً نجدد إنحيازنا التام والكامل للمطالب المحقة لكل اللبنانيين وخاصة اهلنا كل اهلنا في قرى وبلدات اقليم التفاح ومن بينها عين قانا وكفرملكي وكفرحتى وكل قرى الاقليم لجهة تأمين كل ما يتصل بالحياة الكريمة في الماء والكهرباء والدواء ولقمة العيش، وتوضيحاً لاهلنا في اقليم التفاح الذين نقدر عالياً عظيم تضحياتهم ونتفهم عمق معاناتهم جراء انقطاع التيار الكهربائي وما ينجم عنه من تداعيات لا تحتمل في مختلف المجالات، لاسيما أهلنا المرضى، نؤكد اننا ومنذ اكثر من ثلاثة اشهر نتابع ملف الكهرباء في هذه القرى التي تستفيد من إنتاج مصلحة الليطاني، ولكن مع الاسف لم نصل الى نتيجة بسبب إنعدام المسؤولية وتضارب الصلاحيات وتعدد القرارات في المؤسسات المعنية ذات الصلة بهذا الملف الحيوي، وعليه نعتذر من أهلنا وأهالي عين قانا “بيمونوا”، كما ندعو مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى معالجة هذه الازمة، فلا يجوز تحت أي ظرف من الظروف، أن يبقى المواطن ضحية لتنازع الصلاحيات وإنعدام تحمل المسؤولية الوطنية خاصة في هذا الظرف الراهن”.
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