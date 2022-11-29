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قتيلة بإطلاق نار عند مدخل هذه المنطقة
محلي
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الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022
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أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في بعلبك، عن وفاة المواطنة ن.ش في العقد الرابع من العمر، جراء إطلاق مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع النار عليها عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي.

وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة.

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