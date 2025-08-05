قتيل في إطلاق نار عند محلة طريق طورا – العباسية

قضى الشاب ا.ن.خ. من بلدة برج رحال بعد تعرضه لاطلاق نار من مجهولين، عند محلة طريق طورا العباسية، حيث اصيب بطلقات عدة، استدعت نقله الى احد المستشفيات لكنه ما لبث ان فراق الحياة.
على الفور، باشرت مخابرات الحيش والقوى الامنية تحقيقها في الحادث.
قضى الشاب ا.ن.خ. من بلدة برج رحال بعد تعرضه لاطلاق نار من مجهولين، عند محلة طريق طورا العباسية، حيث اصيب بطلقات عدة، استدعت نقله الى احد المستشفيات لكنه ما لبث ان فراق الحياة.
على الفور، باشرت مخابرات الحيش والقوى الامنية تحقيقها في الحادث.
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