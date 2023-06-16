موقع البرامج
نشرات الأخبار
قتيل في التبانة… وقوى الامن توقف مطلق النار
محلي
|
الجمعة 16 حزيران 2023
Post Views: 516

تطوّر إشكال بين عدة شبان في محلة التبانة إلى تبادل إطلاق نار من مسدسات وبنادق حربية، أُصيب على إثره المواطن (عام ۱۹۷۸) الذي ما لبث أن فارق الحياة، إضافة إلى إصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

بنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكّنت من تحديد هوية أحد المشاركين الرئيسيين في الاشكال والذي أقدم على إطلاق النار باتجاه (ع. ر.) وقتله، ويدعى: ص. م. (٢٠٠١، فلسطيني) وهو من الأشخاص الخطرين، ومطلوب للقضاء بموجب مذكّرَتَيْ توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ، وخلاصة حكم بجرائم إطلاق نار ومخدّرات.

بنتيجة عمليات الرصد والمراقبة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الأسواق الداخلية، على متن دراجة آلية نوع “سويت” لون أسود. بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com