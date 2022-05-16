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قتيل وجريح في تدهور مركبة على اوتوستراد شكا
محلي
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الإثنين 16 أيار 2022
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 أفادت غرفة التحكم المروري عن تدهور مركبة على اوتوستراد شكا باتجاه طرابلس نتج عنه قتيل وجريح.

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