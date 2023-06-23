قتيل وجريح في حادث سير في جرود الهرمل

نقلت الى المستشفى الحكومي في الهرمل جثة السوري حامد المحمد (٣٥ عاما) بعد مصرعه في حادث سير.
وفي التفاصيل ان “بيك اب” لنقل البضائع يقوده المتوفي انحرف عن الطريق في محلة وادي التركمان في جرود الهرمل ليستقر في مقبرة، حيث هدم سقف عليه ما ادى الى مصرعه وجرح شخص اخر كان برفقته، نقلته عناصر الصليب الاحمر الى مستشفى العاصي ، فيما استمرت اعمال رفع السقف المبنى المهدوم نحو الساعتين من فرق الصليب الأحمر وفرق الإنقاذ في الهيئة الصحية اإاسلامية حتى تم انتشال جثة المحمد . ويتولى مخفر الهرمل التحقيق في الحادث.
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