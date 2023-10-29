قتيل و36 جريحا في انفجار خلال تجمع ديني في الهند

أفادت وكالة “فرانس برس” عن مقتل شخص وإصابة 36 بجروح في انفجار يرجح أنه ناجم عن قنبلة خلال تجمع ديني مسيحي في ولاية كيرالا في جنوب الهند.
وقال المدير العام للشرطة الهندية في كيرالا درويش صاحب: “قرابة الساعة 09:40 (04:10 ت غ)، وقع انفجار في مركز زامرا الدولي للمؤتمرات، قتل فيه شخص وأصيب 36 آخرون بجروح ويخضعون للعلاج”.
وأضاف: “أن التحقيق الأولي أظهر أن الإنفجار ناجم عن عبوة يدوية الصنع، وسنكتشف من يقف وراء كل هذا وسنتخذ تدابير صارمة”.
وكان أكثر من ألفي شخص يحضرون تجمعا دينيا لطائفة شهود يهوه في مركز المؤتمرات هذا في كالاماسيري قرب مدينة كوشي الساحلية عند وقوع الإنفجار وسط الحشود.
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