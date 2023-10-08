قداس احتفالي في صور لمناسبة عيد القديس توما

صور – أقيم في كنيسة القديس توما للروم الارثوذكس في صور قداس احتفالي، لمناسبة عيد القديس توما وذكرى مرور تسع سنوات على تولي الاب نقولا باصيل مهمة خدمة الرعية، ترأسه رئيس أساقفة صور وصيدا وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري، في حضور مطران البرازيل دامسكينوس منصور ورئيس دير مار الياس شويا المطران كوستا كيال ورئيس معهد القديس يوحنا الدمشقي الارشمندريت يعقوب خليل وراهبات دير صيدنايا حاصبيا وكهنة، وعاونه راعي الكنيسة في صور الاب باصيل وعدد من الكهنة بحضور حشد من المؤمنين.
وبعد القداس، القى المطران كفوري عظة العيد، هنّأ فيها الحاضرين وجميع اللبنانيين داعياً لله ان “ينعم لبنان واهله بالامن والامان وان يعم السلام والمحبة في كل مكان”، منوهاً بمسيرة الاب باصيل في خدمة الرعية في صور على مدى سنوات عديدة.
وطالب المطران كفوري الامم المتحدة بحماية الشعوب المظلومة في لبنان وسوريا وفلسطين، مؤكداً تحقيق العدالة للشعوب، لافتاً الى “اننا لا نريد الحرب بل نريد ان تعم المحبة كما استمددنا من السيد المسيح رسالته في احقاق الحق، وما يحدث في فلسطين اليوم دليل واضح على جرائم الصهاينة بحق المظلومين”.
وتقبّل المطران كفوري والحضور وابناء الرعية التهاني في صالون الكنيسة، وتم قص قالب من الحلوى.
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