قداس احتفالي لذكرى شهداء 13 تشرين في كاتدرائية سيدة لبنان -باريس…بدعوة من التجمع من أجل لبنان

بدعوة من التجمع من أجل لبنان في فرنسا برئاسة الدكتور أنطوان شديد ومشاركة جميع أعضاء التجمع أقيم نهار الاحد الواقع فيه ٢٢ تشرين الأول قداسا احتفاليا لذكرى شهداء 13 تشرين في كاتدرائية سيدة لبنان في باريس أحياه سيادة المطران بيتر كرم راعي أبرشية سيدة لبنان في باريس وأوروبا للموارنة. شارك في هذا القداس سعادة النائب سليم عون ممثلا” رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، المنسق العام لقطاع الانتشار في التيار الوطني الحر ايلي حنا، مسؤولة التواصل في أوروبا جودي عبد النور عكر والدكتور ايلي حداد مجلس اوروبا ومنسقي التيار الوطني الحر من مختلف الدول الأوروبية وذلك بحضور سعادة القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في باريس السيد زياد طعان وسعادة القنصل لارا ضو وممثلي عن الأحزاب اللبنانية في فرنسا : تيار المستقبل، حزب الكتائب، الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة أمل، وجمعية الغدير وجمعيات أخرى وصحافيين .
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