قداس على نية شهداء ١٣ تشرين في كنيسة القديس لويس في المدرسة الحربية في فرنسا

شارك النائب سيمون ابي رميا في قداس اقيم على نية شهداء ١٣ تشرين في كنيسة القديس لويس في المدرسة الحربية في فرنسا، بحضور قنصل لبنان في فرنسا لارا ضو ممثلة السفارة اللبنانية في فرنسا، نائب رئيس “التيار الوطني الحر” للشؤون الرياضية منصور فاضل، رئيس “التجمع من اجل لبنان” في فرنسا د.انطوان شديد ومنسق مجلس اوروبا في “التيار الوطني الحر” الدكتور ايلي حداد، وممثل اوروبا في المجلس الوطني للتيار الوطني الحر فادي الشيخ.
واستذكر ابي رميا في المناسبة “الشهداء الذين رووا ارض لبنان بدمائهم واسسوا لحالة سيادية بالرغم من محاولات الغائها بقيت راسخة في الارض والحالة الوجدانية اللبنانية”. وهنأ ابي رميا “التجمع من اجل لبنان” لحضوره الدائم على صعيد الجالية اللبنانية في فرنسا.
وشدد شديد من جهته على أن “التجمع سيبقى وفيا للتيار ولمبادئ الرئيس ميشال عون وسيبقى الصوت الصارخ لهذه القيم في فرنسا”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا