قداس في المملكة المتحدة في ذكرى ١٣ تشرين

أقام التيار الوطني الحرّ في المملكة المتحدة-لندن قداساً احتفالياً بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين في كنيسة سيدة لبنان بحضور المستشار مروان فرنسيس ممثلًا سعادة سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى والملحق الاقتصادي في السفارة اللبنانية السيد رالف نعمة ومنسق التيار في المملكة المتحدة السيد أمين الخوري ممثلاً رئيس حزب التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والسيد حسين خليل مسؤول حركة أمل في المملكة، السيد جورج مهنا ممثلاً حزب الكتائب، السيد داني قزحيا مسؤول حزب الاحرار في المملكة ، السيد أدونيس قباني ممثلاً الحزب القومي السوري الاجتماعي مع أعضاء التيار ومشاركة ابناء الجالية. ترأس القداس رئيس الرسالة المارونية الأب أنطوان الأشقر وتمحورت عظته عن معاني الشهادة في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال والصلاة للشهداء والمفقودين من العسكريين والأبوين ألبير شرفان وسليمان ابي خليل وكان لقاء في باحة الكنيسة مع الجالية تخللها إلقاء النشيد الوطني اللبناني مع رفع أعلام لبنان والجيش اللبناني وبعدها غداء لاعضاء التيار في مطعم بالميرا اللبناني حيث القى منسق التيار كلمة من وحي المناسبة .
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا