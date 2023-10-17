قداس في سيدني في ذكرى ١٣ تشرين

أقام التيار الوطني الحر في سيدني استراليا قداسا إلهيا عن راحة انفس شهداء ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ وشهداء الجيش اللبناني ومن سبقونا الى دنيا الحق من اعضاء التيار الوطني الحر في استراليا وذلك يوم السبت ١٤ تشرين الاول ٢٠٢٣ في دير مار شربل -بانشبول سيدني .
احتفل بالذبيحة الالهية رئيس دير مار شربل الاب اسعد لحود يعاونه لفيف من الكهنة ، وذلك بحضور السيد شربل ديب منسق هيئة سيدني ممثلا رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ، عضو المجلس الوطني في التيار الوطني الحر السيد طوني طوق ، واعضاء ومناصري التيار ، اضافة الى عائلات شهداء ١٣ تشرين والرسميين والاحزاب اللبنانية: الكتائب ، حركة الاستقلال ، المردة ،وبعض الوجوه الاعلامية والجمعيات ،
يقدم هذا القداس عن راحة انفس شهداء ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ وشهداء الجيش اللبناني ونذكر منهم :
بسام حنا شاهين ، جوني سالم ، ناصيف ونبيل لطفي فارس . كما ونذكر رفاقنا المناضلين في التيار استراليا الذين سبقونا لدنيا الحق ، بطرس عنداري ،امين الياس ،ابراهيم بخاش، سليمان بو خاطر ، حميد كرم ،جورج الخوري ، محمد درباس ،فوزي ابو شعيا شفيق شويري ،بيار قسطا.
وفي الختام التقى الحضور في صالة الدير حيث رحب منسق هيئة سيدني السيد شربل ديب بكلمة شكر فيها كل من حضر الى الكنيسة وكل من عمل جاهدا لجعل يوم ١٣ تشرين ذكرة مجيدة في تاريخ وطننا الحبيب لبنان .
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