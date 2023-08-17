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قرار التجديد لليونيفيل بين بوحبيب وشيا
محلي
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الخميس 17 آب 2023
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بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا في آخر التطورات السياسية محليا واقليميا ، وقرار التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل) المرتقب اواخر الشهر الحالي في مجلس الامن، بالاضافة الى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا الذي انعقد في القاهرة بداية هذا الاسبوع.

ثم استقبل الوزير بوحبيب السفير البريطاني هاميش كاول وتطرقا الى تعزيز العلاقات الثنائية، بالاضافة الى قرار التجديد لليونيفيل اواخر هذا الشهر.

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