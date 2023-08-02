قرار للخليل.. وبيان لمديرية الصرفيات

أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 10/8/2023 ضمناً “مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها”. ويأتي القرار “من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بهذا الموجب تفادياً لتطبيق غرامات عليهم”.
من جهة أخرى، أعلنت مديرية الصرفيات في بيان عن “حصر استقبال المراجعات والطلبات من كافة المواطنين بمن فيهم الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين أو أفراد عائلاتهم بيومي الثلاثاء والأربعاء فقط من كل أسبوع كي يتسنى لها في باقي الأيام انجاز المعاملات والاجراءات المطلوبة لصرف النفقات بمواعيدها لاسيما الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية والزيادات وتعويض النقل وغيرها من النفقات”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا