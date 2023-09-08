قرار للقاضية صليبا بحماية ومنع تعرّض يشمل زوجة معنّفة ووكيلتها

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه، ضمن إطار برنامج الوصول الى العدالة الذي تنفّذه جمعية “عدل بلا حدود”، صدرَ عن قاضية الأمور المستعجلة في المتن ستيفاني صليبا، قرار حماية ومنع تعرّض شَملَ وكيلة المستدعية المحامية بريجيت ش. وأفراد مكتبها، وذلك نتيجة التهديدات المتتالية التي تعرّضت لها من قبل الزوج المعنِّف لموكلتها.
ويُعتبر هذا القرار الأول من نوعه في مجال تطبيق القانون 94/293 المعدّل بموجب القانون 204/2020، حيث نجحت بموجبه “عدل بلا حدود” ومكتب المحامية في الاستحصال على قرار حماية سنداً للمادة 12 منه.
وتضمّن قرار الحماية:
١- منع الزوج المستدعى ضده من التعرّض للمستدعية زوجته أو لولديهما أو لوكيلة المستدعية ولمكتب هذه الأخيرة وجميع العاملين فيه، أو لأي شخص آخر معنوي أو طبيعي قدّم المساعدة للمستدعية أو التحريض على التعرّض لهم.
كما تضمن قرار الحماية منع الزوج من الدخول ال المنزل الزوجي موقتاً مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، والترخيص للزوجة بتغيير أقفال المنزل الزوجي بحضور مساعد قضائي من المحكمة، كما إلزام الزوج بتسليف مبلغ قدره خمسون مليون ليرة لبنانية على ستة أشهر متتالية فقط كسلفة على المسكن، والخضوع لعشرين ساعة من التأهيل ضد العنف.
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