قرار للنيابة العامة الإستئنافية باستدعاء الفنان فارس كرم

افادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان أصدرت قراراً قضى باستدعاء الفنان فارس كرم للتحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك على خلفية دعوى القدح والذم التي تقدمت بها الفنانة ميريام فارس في حقه.
افادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان أصدرت قراراً قضى باستدعاء الفنان فارس كرم للتحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك على خلفية دعوى القدح والذم التي تقدمت بها الفنانة ميريام فارس في حقه.
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