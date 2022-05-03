قرار لوزير الاتصالات يتعلق بأصحاب الخطوط التابعة لـ”ألفا”

وقّع وزير الاتصالات المهندس جوني القرم قراراً يسمح بموجبه للمواطنين الراغبين باستعادة الخطوط الخلويّة العائدة اليهم والمميّزة أرقامها والتابعة لشركة “ألفا”، (215 خطاً)، والتي تم قطعها لعدم تسديد المستحقات المتوجبة خلال المدة المسموح بها، على أن يدفع من يشاء مِن المواطنين المعنيين المهتمّين، قبل تاريخ 2022-5-31، الرسوم والضرائب المتوجبة عليهم، لقاء إعادة تشغيل الخط.
ويخضع لهذا القرار أصحاب خطوط “ألفا” الذين تقدّموا بطلب لاستعادتها بين 2021-12-6 و 2022-4-14، وممن لا توجد شوائب قانونية على خطوطهم.
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