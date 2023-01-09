قرار لوزير الدفاع بإعتماد نماذج لتراخيص حمل الاسلحة عن العام 2023

صدر عن وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، قرار حمل الرقم 4، قضي باعتماد نماذج لتراخيص حمل الاسلحة ( ديبلوماسي، الغرفة العسكرية، خاص، رسمي، لولبي) عن العام 2023، على ان تكون صالحة لغاية 31/12/2023).
النماذج مرفقة أدناه:
صدر عن وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، قرار حمل الرقم 4، قضي باعتماد نماذج لتراخيص حمل الاسلحة ( ديبلوماسي، الغرفة العسكرية، خاص، رسمي، لولبي) عن العام 2023، على ان تكون صالحة لغاية 31/12/2023).
النماذج مرفقة أدناه:
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