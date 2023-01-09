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قرار لوزير الدفاع بإعتماد نماذج لتراخيص حمل الاسلحة عن العام 2023
محلي
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الإثنين 09 كانون الثاني 2023
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صدر عن وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، قرار حمل الرقم 4، قضي باعتماد نماذج لتراخيص حمل الاسلحة ( ديبلوماسي، الغرفة العسكرية، خاص، رسمي، لولبي) عن العام 2023، على ان تكون صالحة لغاية 31/12/2023).

النماذج مرفقة أدناه:

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