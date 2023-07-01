قرار مفاجئ من “تويتر”

فاجأ “تويتر” المستخدمين برسالة تفيد بعدم التمكن من مشاهدة ما ينشر على المنصة من بينها التغريدات المنشورة علنا إن لم يكن المستخدم مسجلا، وبالتالي المنصة محجوبة لمن لا يمتلك حسابا. وبالتالي سوف تظهر شاشة تطلب تسجيل الدخول.
وبدأ مستخدمو الإنترنت في ملاحظة التغيير أواخر هذا الأسبوع، والجمعة لم يتمكن العديد من الوصول إلى Twitter من دون تسجيل الدخول.
يأتي التغيير في الوقت الذي يحاول فيه إيلون ماسك تجديد أعمال Twitter بعد أشهر من التحديات منذ توليه منصبه في أواخر العام الماضي، الآن بمساعدة الرئيس التنفيذي الجديد ليندا ياكارينو.
وقد يكون حجب التغريدات خلف جدار التسجيل له عواقب عكسية، فقد تقوم خوارزميات محركات البحث بتصنيف محتوى الموقع أدنى مما يعني توجيه عدد أقل من الأشخاص إلى الموقع من غوغل.
وفجر اليوم، أعلن إيلون ماسك، الذي لم يعد الرئيس التنفيذي لتويتر، ولكنه لا يزال مشاركا بشكل كبير في إدارة المنصة، اتخاذ مثل هذه الإجراءات موقتا لمنع أدوات الذكاء الاصطناعي من البحث في “تويتر” واستخدام المعلومات التي تنشر عليه.
المصدر: روسيا اليوم
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا