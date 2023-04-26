قرض الـ200 مليون دولار على طاولة الخليل

عُقد في وزارة المال اجتماع عمل مالي – زراعي – غذائي مع البنك الدولي حضره عن الجانب اللبناني وزيرا المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وأمين سلام، ممثل عن وزير الزراعة سالم محمد درويش، مدير المالية العام جورج معراوي، مدير الدين العام حسن حمدان، وخبراء من الوزارات المعنية، وعن جانب البنك الدولي المدير الإقليمي في البنك جان – كريستوف كاريه Jean Christophe Carret وعدد من العاملين الدوليين.
وقال الخليل بعد الاجتماع، “ناقشنا في خلال هذا الاجتماع مشروع القرض المزمع تقديمه من البنك الدولي إلى لبنان والبالغ حوالي 200 مليون دولار أميركي لمساعدة المزارعين ودعم الصناعات الغذائية بعدما وافق مجلس الوزراء على القرض المذكور والبدء بعملية التفاوض”، وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق نوع من الاستقرار الزراعي – الاقتصادي ووضع مقاربة متكاملة تتمحور حول رسم طريق نحو استدامة القطاع الزراعي.
وتابع: نحن كوزارة مال أكدنا الجهوزية لمتابعة المسار المالي لعملية تنفيذ القرض وذلك بعد إبرامه في مجلس النواب.
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