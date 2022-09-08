قصر بكنغهام: الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث￼

أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.
وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.
وأعلن قصر باكنغهام تنكيس الأعلام إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز الـ 96 عاما.
وأضاف قصر باكنغهام في بيان: “توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم”.
وجاء في البيان: “الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا