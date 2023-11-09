قصف اسرائيلي جنوبا.. وطيران استطلاعي في سماء بيروت!

استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات رميش وعيتا الشعب وراميا ظهر اليوم.
وكان سيطر هدوء حذر على الجبهة الجنوبية صباح اليوم، خرقه تحليق للطيران الاستطلاعي، في سماء بيروت.
كما شهد القطاعان الغربي والاوسط، تحليقا للطيران الاسرائيلي الاستطلاعي، منذ الفجر، وأيضاً فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق حتى مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني.
وفي تداعيات هذا الواقع الميداني المتأزم، تأثر أصحاب مواسم الزيتون والحمضيات والموز ولحقت بهم خسائر جسيمة بسبب استهداف الجيش الاسرائيلي العمال والفلاحين في السهول والبساتين.
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