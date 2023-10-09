قصف حزب الله لتلال شبعا وكفرشوبا يؤكد مقولة وحدة الساحات (الجمهورية)

أوضحت متابعة مطّلعة عن قرب على مجريات الوضع الجنوبي والميداني لـ«الجمهورية» انّ تقديرات «حزب الله» تشير الى انّ المعركة الجارية في فلسطين ستطول قليلاً، والى ان اسرائيل «عاجزة عن أي فعل جوهري لتغيير المعادلة الجديدة التي حصلت بعد عملية «طوفان غزة»، لا في غزة ولا في لبنان، وما هي قادرة عليه فقط هو مزيد من الغارات والتدمير والقتل في غزة والضفة الغربية.
واضافت المصادر: «اما اذا فكّر الاسرائيلي بأي اجتياح بَرّي لغزة او اي عمل عسكري في لبنان، فهو سيأخذ بالاعتبار جداً وبشكل دقيق، اولاً انّ إمكانية تحقيق اي خرق ميداني على الارض في غزة هو امر صعب حسب المعطيات. وثانياً رد فعل الجبهة الداخلية المنهارة نتيجة انتشار جثث القتلى في المستوطنات والشوارع، وثالثاً واخيراً تَرقّبه لتحقيق مقولة «وحدة ساحات قوى محور المقاومة» الممتد من غزة الى لبنان وسوريا وربما الى دول اخرى.
واشارت المصادر الى ان قصف «حزب الله» امس للمواقع الاسرائيلية في تلال شبعا وكفرشوبا يؤكد مقولة وحدة الساحات، ما دفعَ اسرائيل الى الرد بقصف اماكن مفتوحة في التلال وخيمة المقاومة في محيط بلدة الغجر، والتي اعادت المقاومة بناءها خلال ساعات.
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