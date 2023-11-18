قصف صباحي على أطراف الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة بعد تصعيد ليلي

افاد مندوب” الوكالة الوطنية للإعلام ” في صور، ان مدفعية العدو قصفت صباح اليوم اطراف رأس الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة بعد تصعيد ليلي، حيث اغار الطيران الحربي على اطراف بلدتي مجدل زون والناقورة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف على قرى شمع ، طيرحرفا ، الناقورة ، مجدل زون ، علما الشعب ، عيتا الشعب ورامية ودبل.
وامتد القصف المعادي لتتسع رقعة التعديات حتى اطراف بلدة المنصوري بالقطاع الغربي.
وكان الطيران المعادي الاستطلاعي حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.
كما اطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق سماء المنطقة المتاخمة للخط الازرق وعلى الساحل البحري جنوب صور.
واطلقت قوات اليونيفيل اكثر من مرة صفارات الانذار في مركزها محيط بلدة طيرحرفا وشمع والناقورة .
من جهة اخرى ناشد عدد من رؤساء بلديات القرى التي تتعرض للقصف اليومي لضرورة دعم صمود ما تبقى من السكان في البلدات.
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