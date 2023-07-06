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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا
محلي
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الخميس 06 تموز 2023
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يسجل في هذه الاثناء قصف إسرائيلي عنيف بنحو 20 قذيفة من مدفعية الميدان الثقيلة عيار 155 ملم من مرابضها في زعوراقرب بانياس إلى الغرب من مرتفعات الجولان المحتل، إستهدفمجيط مزرعة بسطرا المحررة من جنوب غرب كفرشوبا، في أعالي مزرعتي حبتا والمجيدية.

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