قصف مدفعي معاد لمدرسة تل الزعتر شمال قطاع غزة وسقوط 26 شهيدا

أفادت وكالة “روسيا اليوم” عن وقوع مجزرة جديدة في قصف مدفعي معاد يستهدف مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحين شمال قطاع غزة، مخلفا قتلى وجرحى.
وقصفت طائرات العدو الاسرائيلي فجر اليوم، عدة شقق سكنية في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى الى استشهاد نحو 26 مواطنا غالبيتهم من الأطفال، وفق ما ذكرته وكالة “وفا”.
ويواصل جيش الاحتلال قصفه المستمر والمكثف على مختلف مناطق قطاع غزة في إطار عملياته العسكرية، وسط ارتفاع أعداد الشهداء المدنيين الفلسطينيين إلى أكثر من 12 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا