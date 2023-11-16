قصف معادٍ صباحًا وغارات على محيط الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة

قصف جيش العدو صباحاً محيط بلدات الناقورة و علما الشعب وجبل اللبونة في القطاع الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة، واغار الطيران المعادي على جبل اللبونة ومحيط الناقور ، وبات جبل اللبونة الذي يتعرض للقصف المستمر منذ بداية الاحداث شبه اجرد بسبب القنابل الحارقة التي يطلقها العدو الاسرائيلي على الاشجار الحرجية فيه.
وكان جيش العدو قصف قبيل العاشرة ليلًا القرى نفسها بقذائف المدفعية كما استهدفت غارة جوية منزلا في بلدة طيرحرفا واللافت ان بلدتي طيرحرفا وعيتا الشعب باتتا تعانيان صعوبة العيش بسبب القصف والقنص المستمرين ومعظم سكانهما نزحوا في اتجاه مدينة صور و القرى المجاورة. كما ان قرى القطاعين الغربي والاوسط عاشت ليلا متوترا بسبب استمرار الطيران الاستطلاعي بالتحليق واطلاق القنابل المضيئة.
يذكر ان الاهالي لم يتمكنوا من قطاف موسم الزيتون في سهل صور والناقورة بسبب الاعتداءات الاسرائيلة المتواصلة.
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