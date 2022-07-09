قصّة “المتحرّش” الكاملة في بلدة القاع (نداء الوطن)

كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: هنا القاع. هنا أبطال القاع. هنا شارع أبطال 27 حزيران 2016. وهنا طريق شهداء الإرهاب… وهنا، منذ أسبوع، قامت الدنيا ولم تقعد بعد… الكلام كثير والروايات أكثر وسيناريوات كثيرة، رُشّ عليها الملح والبهار، عن ذئب يتحرش بالأطفال في قلب الضيعة. هي قصص تداعب المشاعر وتوسّع خيالات الناس كثيراً، حتى أن هناك من قال: في كل عبارة نكتبها القليل من الحقيقة والكثير من الخيال! فهل كل ما سمعناه على مدى أسبوع عن القاع في بلد أصبح تحت القاعن حقيقة؟ فلنذهب معاً الى هناك بحثاً عمّا لم نسمعه بعد أو ما سمعناه، وفيه بعض الحقيقة لا كلها.
لأن الحقيقة تخرج من فمّ الأطفال، نُصدّق ان شيئاً ما قد حصل فوق. نُصدق أن الياس ضاهر مجرم إرتكب أفعالاً مشينة في حق أطفال. لكن ماذا عن طبيعتها؟ وماذا عن ضاهر ذاك الذي في الضيعة 15 واحداً على اسمه؟
القاع، كما غالبية البلدات في محيط القاع، خزان للجيش اللبناني. والمرتكب كان في الجيش وتقاعد. كان تحديداً في لواء الدعم فوج الإشارة وتقاعد في العام 2013. ومنذ ذاك الحين صعد الى فوق، الى بلدته القاع التي تبعد نحو 140 كيلومتراً، وسكن فيها. هو لديه ثلاثة بيوت فيها لكنه يسكن في بيت أهله. والداه توفيا وإخوته، الشباب الخمسة، يسكنون في بيروت ولديه شقيقة واحدة تسكن فوق ولديها سوبرماركت في قلب البلدة.
مدخل البيت
مارالياس، شفيع القاع، في الإستقبال دائما. نمر الى جانبه. نتمهل. نرسم شارة الصليب. ثم نمر جنب البلدية حيث رئيسها الديناميكي بشير مطر لا يكلّ ولا يهدأ. ونتابع نحو بيت المجرم – المغتصب. هو يسكن في شارع «الحواض» في البلدة. الشمس حارقة وامرأة ورجل، في المقلب الثالث من العمر، يصلون المسبحة عند الظهر. وفي البيت المحاذي، حيث البوابة السوداء، كان يسكن المتحرش الياس. ندخل. سيارته وهي من نوع جيب شيروكي قديم، رمادية اللون، في الساحة الداخلية، حيث «السطيحة» التي كانت تشهد على ليالي السهر اليومية التي تجمع الياس، ابن الخمسين، مع اولاد الحيّ. كانوا يأتون «ليليي» ويشربون النرجيلة وهم لم يتجاوزوا بعد الثامنة عشرة. كلسات سوداء لا تزال معلقة على الحبل الخارجي وصوت في داخل البيت ومرجوحة عتيقة. نقرع الباب فيفتح لنا رجل خمسيني هو شقيق الياس. يستقبلنا بحذر وهو الذي صعد الى القاع منذ أيام ليتابع عن قرب ما حدث وما قد يحدث. عم المغتصب في الدار. ولديه عم آخر هو مختار القاع إبراهيم ضاهر.
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