قضية الطبيبة اللبنانية في سريلانكا تتفاعل… بيان من “المالية”

أثار رئيس حزب “التوحيد العربي”، وئام وهّاب، قضية طبيبة لبنانية تعرّضت مع شقيقها لحادث في سريلانكا، وحالتها تستدعي نقلها إلى لبنان بطائرة طبية إلا أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال لم يتجاوب حتى الآن.
وقال وهّاب في تغريدة عبر موقع “X”: “طبيبة لا يتجاوز عمرها الثلاثين عاماً تعرضت لحادث في سريلانكا مع شقيقها الطبيب وحالتها تستدعي نقلها بطائرة طبية إلى لبنان”.
وأضاف: “منذ يومين نحاول مع الهيئة العليا للإغاثة لم نصل إلى نتيجة لأن وزير المالية غير متجاوب ويبدو أنه يصرف أموالاً فقط لميليشيات النهب في لبنان”.
وفي السياق، أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية، البيان الآتي: “حيال ما يتم تداوله في شأن تأمين كلفة نقل طبيبة لبنانية تعرضت لحادث في سريلانكا، إلى لبنان على متن طائرة طبية بسبب ما تستدعيه حالتها. يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يوضح، أن لا علم للوزارة ولا لوزير المالية بهذه الحادثة ولم يتصل بهما أحد أو يراجعهما بإمكانية تأمين مساعدة من الدولة لتمويل كلفة النقل هذه، علما أن الجميع يعلم أن عملية التمويل تحتاج إلى قرار وإجراءات من السلطات المختصة وهذا لم يحصل.
أما وفي حال حصل وطرأ أي جديد، فإن الوزارة ستكون ملتزمة بما يتم إقراره.
لذا اقتضى التوضيح”.
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