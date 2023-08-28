قضية انتخابات جورجيا.. تحديد موعد استدعاء ترامب للمحكمة

حددت لائحة المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في أتلانتا، الاثنين، يوم السادس من ايلول موعدا لاستدعاء الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في القضية الجنائية حيث اتهم بـ “التآمر” لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.
وسيتم استدعاء ترامب في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي من ذلك اليوم للمحكمة، وسيُطلب من ترامب تقديم التماس في القضية في ذلك الوقت.
ويظهر جدول المحكمة أن محامي ترامب السابق، رودي جولياني، سيتم استدعاؤه في نفس القضية في جلسة الاستماع الخاصة به في ذلك اليوم الساعة 9:45 صباحا
ومن المقرر أن يتم استدعاء المتهمين الـ 17 الآخرين في القضية، ومن بينهم رئيس موظفي ترامب في البيت الأبيض، مارك ميدوز، ومحامين آخرين متحالفين مع ترامب، وناخبين محتملين لترامب في المجمع الانتخابي، في ذلك اليوم بدء من الساعة 10 صباحا
ولم يعلق، ستيفن سادو، محامي ترامب في قضية جورجيا، على طلبات وسائل إعلام أميركية للتعليق على جدول الاستدعاء.
وصدرت أول لائحة اتهام ضد الرئيس الجمهوري السابق في 30 اذار الماضي، وتتعلق بدفع مبالغ مالية للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، لشراء صمتها عن علاقة جنسية قالت إنه أقامها معها خارج نطاق الزواج.
وصدرت لائحة الاتهام الثانية لترامب في 9 يونيو في قضية احتفاظه بوثائق “مصنفة سرية” بعد مغادرته البيت الأبيض، وتتضمن اللائحة 38 مخالفة قانونية تتعلق بسبعة اتهامات منفصلة، تشمل الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بعد مغادرته منصبه. ومثل ترامب في 13 حزيران أمام محكمة فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا.
ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام الثالثة ضد ترامب في الأول من أغسطس لمحاولته “إلغاء خسارته في الانتخابات (2020)، وتقويض الديمقراطية”. ومثل في 3 أغسطس أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة.
وتشمل القضية، التي تعتبر من أهم القضايا المرفوعة، أربعة اتهامات منها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وهي تهمة تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020، وتهمة عرقلة إجراء رسمي، ويشمل ذلك محاولة منع التصديق على الانتخابات، والتآمر على الحقوق، التي تتضمن محاولة منع التصويت.
وآخر لائحة صدرت من هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا، في 14 آب، ضد ترامب و18 آخرين، من بينهم ميدوز، وتتعلق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية. ويواجه ترامب 13 تهمة، تشمل التآمر للتزوير والكذب والابتزاز.
المصدر: الحرة
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