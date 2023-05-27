قضية وضع جدعون بالتصرف تتفاعل… العبسي: على ميقاتي التراجع

لا زالت قضية مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون تتفاعل، بعد أن قرر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وضعه بالتصرف.
وفي السياق، طالب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، ومجلس الأساقفة والرؤساء العامون والرئيسات العامات في لبنان، “ميقاتي بإعادة النظر والتراجع الفوري عن قرار وضع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، كون الحكومة مستقيلة”.
وانتقد “اتخاذ مثل هذا القرار المجحف، الواجب التصحيح بحق أحد من ابناء الطائفة المعروفة، بأنها جسر عبور بين المكونات اللبنانية، من جهة، وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسية، من جهة أخرى، والتي تحولت في وقت من الاوقات إلى طائفة منتقصة الحقوق، بفعل التسويات الحاصلة على حسابها منذ ما بعد اتفاق الطائف”.
وأضاف: “بتنا نخشى أن يكون هناك قرار نافذ بإقصاء ابناء الطائفة عن مراكز القرار الإدارية والسياسية، بحيث نلاحظ فراغا في العديد من المراكز الكاثوليكية على غرار مديرية الطرق والمباني في وزارة الاشغال ومديرية تلفزيون لبنان”.
وتابع: “يبدو أن هناك قرارا بإبعاد نظيفي الكف، وكل من يعمل بضمير حي وبشفافية، مثل رجل الدولة داني جدعون، الذي اصدر بيانا منذ بضعة أيام يدعو فيه المواطنين إلى عدم دفع رشاوى في وزارته، وإلى التزام القوانين المرعية الإجراء”.
وختم البيان: “هل لنا أن نعرف لمصلحة من جاء هذا القرار المجحف، ومن هو المستفيد منه؟”.
بدوره، سأل الوزير السابق سليم جريصاتي: “هل يجب أن ندفع أثماناً تتعلق بكرامات الناس وخصوصا المديرين العامين لقاء تأمين نصاب مجلس الوزراء؟”
وقال: “إن هذه الحكومة كان يجدر بها ألا تنزلق إلى هذا المنزلق غير الدستوري وغير القانوني، بخاصة أنها حكومة تصريف أعمال تنظر في جدول أعمال يتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا عند توافر الضرورة القصوى والعجلة الماسة”.
وشدد على أن “المنطلق ليس حماية طائفية أبداً بل اتباع الأصول القانونية”، مشيراً إلى أن “داني جدعون لم يتم التعامل معه وفقاً للأصول من قبل حكومة تتمتع بالصلاحيات الدستورية الكاملة”.
وعلّق النائب ميشال ضاهر قائلاً: “مؤسف ومستنكر القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، بوضعه المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، ففي هذا القرار مخالفة دستورية إذ يتجاوز حدود تصريف الأعمال. ندعو مجلس الوزراء الى التراجع عن القرار، ونعلن تضامننا مع المدير العام جدعون الذي يجب أن يعود مديرا عاما للوزارة لاستكمال عمله بأسرع وقت. فالشرفاء في الادارة ليسوا مكسر عصا”.
وأكد النائب السابق حسن يعقوب أنه من الواضح أن سياسة حكومة تصريف الأعمال تعمل على قاعدة اعتزال العمل السياسي في المرحلة القادمة، لأن اجتماعاتها وقراراتها تناقض دقة وخطورة المرحلة.
وأضاف: أكبرها تعميق الكارثة المالية وإبقاء الحماية على رياض سلامة والصندوق الاسود، وليس ٱخرها القرار بحق المدير العام داني جدعون، اكثر من هزلت!”
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