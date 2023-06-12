“قل لا للعنف”: لإنهاء ظاهرة عمالة الأطفال

أكدت جمعية “قل لا للعنف” في بيان، لمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال”، “العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع وإنهاء ظاهرة عمالة الأطفال في لبنان”، وطالبت السلطات لـ”التصدي لعمل الأطفال و العمل الجاد على إنهاء هذه الظاهرة التي انتشرت منذ سنوات بشكل واضح خلال كورونا والازمة الاقتصادية الحادة”، مشددة على “ان تتضافر الجهود والإرادة والعزم لانقاذ الاطفال”.
واعتبر رئيس الجمعية الاعلامي طارق أبو زينب، ان “بعض الأطفال في لبنان يقومون بأعمال مختلفة تسبب لهم الضرر، وتُصنف تلك الأعمال ضمن مفهوم عمالة الأطفال، إذا كانوا أصغر وأضعف من أن يمارسوها أو عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر”، مشددا على ان “لكل طفل الحق في الصحة والتعليم والحماية، لكن، لم يزل بعض الاطفال في لبنان محرومون من الفرص العادلة بسبب ظروفهم الاجتماعية”.
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