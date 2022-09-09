قمة الاحد بين النجمة والعهد

تشهد المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم، قمة مبكرة بين العهد حامل اللقب والنجمة بعد ظهر الاحد في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.
وكان الفريقان حققا الفوز في المرحلة الاولى، العهد على مضيفه الاخاء الاهلي عاليه 2 – 1 في بحمدون، بركلة جزاء لمحمد حيدر في الدقيقة 91. في حين فار النجمة بثنائية بيضاء على الحكمة بيروت في جونية.
ويستعيد العهد خدمات مدافعه خليل خميس العائد من اصابة، وقد يشارك الى جانب المدافع السابق للنجمة اندرو صوايا الذي انتقل الى الفريق الاصفر في نهاية الموسم الماضي.
ودعت روابط جماهير الفريقين الى حشد في الملعب، واعلنت تأمين خدمة النقل من محافظتي الجنوب والبقاع للراغبين.
وفي ابرز مباريات المرحلة، يحل الانصار بطل الثنائية في الموسم قبل الماضي وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في البطولة (14 لقبا) بضيافة السلام زغرتا شمال لبنان. بينما يلتقي الحكمة وشباب الساحل في بحمدون.
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