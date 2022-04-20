قناة تلفزيونية تايوانية تعتذر بعد إعلانها عن غزو صيني عن طريق الخطأ

نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية عن قناة تلفزيونية تايوانية اليوم، اعتذارها عن تسببها بحال “هلع” بين الجمهور بعد بثها عن طريق الخطأ سلسلة من التنبيهات تفيد بأن الصين شنت هجمات على الجزيرة أثناء النسخة الصباحية من نشرتها الإخبارية.
وقال تلفزيون “سي تي اس” المتمركز في تايبيه في بيان، إن “سي تي اس يقدم اعتذاراته الصادقة عن هذا الخطأ الجسيم الذي تسبب في هلع بين الجمهور وبمشاكل للوحدات المعنية”.
وأثار التلفزيون مخاوف بعد بثه سلسلة تنبيهات بينها “إصابة مدينة تايبيه الجديدة بصواريخ موجهة من الجيش الشيوعي”. وقال إن “سفنا انفجرت ودمرت منشآت وقوارب. ولحقت أضرار في ميناء تايبيه”.
وعزا التلفزيون الخطأ إلى موظفين بثوا عن طريق الخطأ محتوى تدريبات على حرائق تم تكليف المحطة بإنتاجه لرجال الإطفاء في مدينة تايبيه الجديدة.
وورد في تنبيه آخر “قد تندلع الحرب ومدينة تايبيه الجديدة تفتح مركز قيادة وتحكم مشترك للطوارئ”.
وقال التلفزيون إنه أصدر تصحيحات واعتذارات عبر قنوات متعددة، مؤكدا أنه “سيعاقب بشدة” المسؤولين بعد بدء تحقيق داخلي.
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