موقع البرامج
نشرات الأخبار
قوات العدو أطلقت النار فوق رؤوس شبان كانوا على مقربة من موقع العباد
محلي
|
الأحد 28 آب 2022
Post Views: 640

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن قوات العدو الاسرائيلي أطلقت النار (حوالى 5 طلقات) في الهواء بإتجاه الاراضي اللبنانية من موقع العباد المقابل لبلدة حولا- قضاء مرجعيون فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع المذكور.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com