قوات العدو أطلقت النار فوق رؤوس شبان كانوا على مقربة من موقع العباد

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن قوات العدو الاسرائيلي أطلقت النار (حوالى 5 طلقات) في الهواء بإتجاه الاراضي اللبنانية من موقع العباد المقابل لبلدة حولا- قضاء مرجعيون فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع المذكور.
أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن قوات العدو الاسرائيلي أطلقت النار (حوالى 5 طلقات) في الهواء بإتجاه الاراضي اللبنانية من موقع العباد المقابل لبلدة حولا- قضاء مرجعيون فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع المذكور.
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