قوى الأمن بمناسبة عيد العمال: بوركت جهودكم في سبيل الازدهار

غردت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر “تويتر”، قائلةً: “بمناسبة عيد العمال تتمنّى قوى الأمن الداخلي لكلّ العمّال وافر الصحّة والعافية. إنّ الوطن بحاجة إلى أمثالكم في التضحية والعطاء، بوركت جهودكم في سبيل الازدهار والرخاء والأمان”.
غردت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر “تويتر”، قائلةً: “بمناسبة عيد العمال تتمنّى قوى الأمن الداخلي لكلّ العمّال وافر الصحّة والعافية. إنّ الوطن بحاجة إلى أمثالكم في التضحية والعطاء، بوركت جهودكم في سبيل الازدهار والرخاء والأمان”.
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