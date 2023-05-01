موقع البرامج
نشرات الأخبار
قوى الأمن بمناسبة عيد العمال: بوركت جهودكم في سبيل الازدهار
محلي
|
الإثنين 01 أيار 2023
Post Views: 203

غردت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر “تويتر”، قائلةً: “بمناسبة عيد العمال تتمنّى قوى الأمن الداخلي لكلّ العمّال وافر الصحّة والعافية. إنّ الوطن بحاجة إلى أمثالكم في التضحية والعطاء، بوركت جهودكم في سبيل الازدهار والرخاء والأمان”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com